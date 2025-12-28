Штурмы отбивают: более 100 боев на самых горячих направлениях, - Генштаб

С утра 28 декабря российские войска совершили более 100 атак на позиции украинских защитников. Самые горячие направления - Покровское, Лиманское и Константиновское, где продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 16:00 28 декабря противник активно штурмует украинские позиции. С начала суток зафиксировано 103 боевых столкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 15 обстрелов. В Черниговской и Сумской областях враг вел артиллерийский огонь по населенным пунктам, среди которых Блешня, Уланово, Рыжевка, Белая Береза, Искрисковщина и другие.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз атаковали вблизи Старицы, Прилепки и в направлении Григорьевки и Избицкого. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении украинские защитники отбили одну атаку у Малой Шапковки.

На Лиманском направлении противник 13 раз атаковал вблизи Новоселовки, Заречного, Мирного, Лимана, Закитного, Дружелюбовки, Озерного и Дробышево. Восемь атак остановлены, пять боев продолжаются.

На Славянском направлении враг трижды атаковал район Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксирован обстрел позиций возле Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты 18 раз атаковали Константиновку, Александро-Шультино, Плещеевку, Щербиновку, Русин Яр, Яблоновку, Клебан-Бык, Софиевку, Степановку и Берестку. Пять боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении захватчики совершили 34 атаки на Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филию и в направлении Новопавловки, Нового Шахматного, Родинского, Сергеевки. Девять боестолкновений продолжаются.

На Александровском направлении враг 11 раз атаковал Ялту, Вишневое, Рыбное, Хорошее, Новое Запорожье и Ивановку. Два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении остановлено восемь атак, еще четыре продолжаются в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки и Белогорья.

На Ореховском направлении силы обороны отбили пять атак возле Щербаков, Малой Токмачки, Степного и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На других участках фронта существенных изменений нет.

В течение последних дней на большинстве направлений фронта продолжается активная фаза боев. Самые ожесточенные - Покровское, Лиманское и Константиновское, где противник пытается прорвать украинскую оборону.

Предыдущие атаки российских войск не дали стратегических результатов, и украинские силы продолжают удерживать позиции.