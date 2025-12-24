Потери РФ за время полномасштабной войны превысили 1,2 млн человек, - Генштаб

По состоянию на 24 декабря потери россиян за сутки пересекли границу 1,2 млн человек, что касается личного состава. Также Силы обороны уничтожили более тысячи вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 24 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Пока Украина, Штаты и Европа дорабатывают мирный план США, в котором до сих пор сложным является вопрос территорий, украинские защитники и защитницы продолжают бороться на фронте с оккупантами.

Две стратегические цели РФ - Купянск и Покровск - до сих пор под контролем Украины. Однако накануне стало известно, что мы потеряли Северск в Донецкой области, ВСУ покинули населенный пункт. Это стало возможным, в частности, благодаря погодным условиям - туман позволил россиянам пробраться небольшими группами в город.

Однако, стоит признать, что ситуация на фронте действительно сложная - россиян становится все больше, становится все труднее - об этом заявил президент Владимир Зеленский, рассказывая о своей недавней поездке на фронт.