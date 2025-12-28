Штурми відбивають: понад 100 боїв на найгарячіших напрямках, - Генштаб

З ранку 28 грудня російські війська здійснили більше 100 атак на позиції українських захисників. Найгарячіші напрямки - Покровський, Лиманський і Костянтинівський, де тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 16:00 28 грудня противник активно штурмує українські позиції. Від початку доби зафіксовано 103 бойові зіткнення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 15 обстрілів. У Чернігівській та Сумській областях ворог вів артилерійський вогонь по населених пунктах, серед яких Блешня, Уланове, Рижівка, Біла Береза, Іскрисківщина та інші.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували поблизу Стариці, Приліпки та в напрямку Григорівки та Ізбицького. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили одну атаку біля Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку противник 13 разів атакував поблизу Новоселівки, Зарічного, Мирного, Лиману, Закітного, Дружелюбівки, Озерного та Дробишевого. Вісім атак зупинені, п’ять боїв тривають.

На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував район Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріл позицій біля Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 18 разів атакували Костянтинівку, Олександро-Шультине, Плещіївку, Щербинівку, Русин Яр, Яблунівку, Клебан-Бик, Софіївку, Степанівку та Берестку. П’ять боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку загарбники здійснили 34 атаки на Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філію та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Родинського, Сергіївки. Дев’ять боєзіткнень тривають.

На Олександрівському напрямку ворог 11 разів атакував Ялту, Вишневе, Рибне, Хороше, Нове Запоріжжя та Іванівку. Два бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку зупинено вісім атак, ще чотири тривають у районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку сили оборони відбили п’ять атак біля Щербаків, Малої Токмачки, Степового та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На інших ділянках фронту суттєвих змін немає.

Протягом останніх днів на більшості напрямків фронту триває активна фаза боїв. Найзапекліші - Покровський, Лиманський та Костянтинівський, де противник намагається прорвати українську оборону.

Попередні атаки російських військ не дали стратегічних результатів, і українські сили продовжують утримувати позиції.