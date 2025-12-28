ua en ru
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

Воскресенье 28 декабря 2025 08:30
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 27 декабря, на фронте произошло 160 боевых столкновений. Российские войска атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3540 обстрелов, в том числе 66 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6824 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Старокасьяновское Днепропетровской области; Железнодорожное Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы, совершил 135 обстрелов.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Лимана и Григорьевки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось четыре вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Лиманском направлении враг провел 16 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Александровка, Лиман, Ставки, Озерное и Дробышево.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Васюковки, Предтечино и в направлении Бондарного.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и в сторону Софиевки и Степановки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербово, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону Доброполья.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Щербаков и Степного.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб показал карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 204 510 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 29 ракет, 688 беспилотных летательных аппаратов и 166 единиц автомобильной техники оккупантов.

