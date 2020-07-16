Питання створення нових районів розглянуть до кінця сесії Ради, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Перед канікулами Рада розгляне низку важливих законопроектів

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що питання створення нових районів розглянуть до кінця сесії Ради. Він зазначив, що реформа децентралізації наближається до свого завершення.

Про це Разумков заявив в ефірі програми "Право на владу".

При цьому він зазначив, що на останні засідання Верховної ради заплановано чимало важливих законопроектів.

"Сьогодні був проголосований Виборчий кодекс, були виділені кошти на проведення місцевих виборів. Є ще питання зміни кордонів районів. Найближчим часом це питання буде підійматися в Раді. Але це все продовження децентралізації", - додав Разумков.

Відзначимо, що згідно з графіком Верховної Ради в п'ятницю, 17 липня, відбудеться останнє засідання поточної сесії.

Однак, за словами заступника голови "Слуги народу" Євгенії Кравчук, 21 липня може відбутися позачергове засідання Ради.

Нагадаємо, 16 липня нардепи внесли зміни у Виборчий кодекс.

Крім того, Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.