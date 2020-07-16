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Рада може зібратися на позачергове засідання 21 липня

Четвер 16 липня 2020 20:58
Рада може зібратися на позачергове засідання 21 липня
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

Парламентарії розглянуть законопроект про "зелений" тариф

У Верховній раді України планують призначити позачергове засідання на вівторок, 21 липня. Народні депутати розглянуть законопроект про "зелений" тариф.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ймовірно, 21-го липня буде позачергова сесія. Повинні бути розглянуті питання, які ми не встигли на третій сесії. Зокрема, точно там буде розглядатися законопроект про "зелений" тариф у другому читанні", - заявила Кравчук.

Вона також зазначила, що порядок денний буде насиченою.

Нагадаємо, 17 липня Рада розгляне скандальний "мовний" законопроект.

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