Рада може зібратися на позачергове засідання 21 липня

Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Парламентарії розглянуть законопроект про "зелений" тариф

У Верховній раді України планують призначити позачергове засідання на вівторок, 21 липня. Народні депутати розглянуть законопроект про "зелений" тариф.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ймовірно, 21-го липня буде позачергова сесія. Повинні бути розглянуті питання, які ми не встигли на третій сесії. Зокрема, точно там буде розглядатися законопроект про "зелений" тариф у другому читанні", - заявила Кравчук.

Вона також зазначила, що порядок денний буде насиченою.

Нагадаємо, 17 липня Рада розгляне скандальний "мовний" законопроект.