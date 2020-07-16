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Вопрос создания новых районов рассмотрят до конца сессии Рады, - Разумков

Четверг 16 июля 2020 23:41
Вопрос создания новых районов рассмотрят до конца сессии Рады, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Перед каникулами Рада рассмотрит ряд немаловажных законопроектов

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос создания новых районов рассмотрят до конца сессии Рады. Он отметил, что реформа децентрализации приближается к своему завершению.

Об этом Разумков заявил в эфире программы "Право на владу".

При этом он отметил, что на последние заседания Верховной рады запланировано немало важных законопроектов.

"Сегодня был проголосован Избирательный кодекс, были выделены средства на проведение местных выборов. Есть еще вопросы изменения границ районов. В ближайшее время этот вопрос будет подниматься в Раде. Но это все продолжение децентрализации", - добавил Разумков.

Отметим, что согласно графику Верховной Рады в пятницу, 17 июля, состоится последнее заседание текущей сессии.

Однако, по словам замглавы "Слуги народа" Евгении Кравчук, 21 июля может состояться внеочередное заседание рады.

Напомним, 16 июля нардепы внесли изменения в Избирательный кодекс.

Кроме того, Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

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