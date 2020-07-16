Рада змінила виборче законодавство: що пропонує закон

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект №3485 вносить ряд змін до Виборчого кодексу

Верховна рада передбачила в законодавстві поняття підкупу і заборонила продуктові набори від кандидатів. Відповідний законопроект №3485 парламентарії схвалили в другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 308 нардепів.

Закон вносить зміни в усі книги Виборчого кодексу. Передбачені коригування в розділи кодексу про вибори президента, парламентських і місцевих виборах.

Документ, зокрема, істотно зменшує застави на вибори. Партійна (пропорційна) система виборів починається у містах з населенням від 10 тисяч. У сільські, селищні і міські голови можна йти самовисуванцем.

Підкуп і продуктові набори

Закон забороняє проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (організацію партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (організації партії), символіки партії.

Також заборонено і надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії), яке супроводжується вище зазначеними речами.

Виборча квота в 25%

Першим у територіальному виборчому списку відповідної організації партії розміщують кандидата, включеного до такого списку під першим номером.

У законі передбачили, що кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, дорівнює чи перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, розміщуються після першого номера списку за зменшенням відсотків голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати.

При рівному відсотку голосів місце вище займає кандидат, розташований вище в територіальному виборчому списку кандидатів від організації партії.

Потім у списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

Зміна форми бюлетеню

У виборчому бюлетені в одному ряду, почергово зліва на право зазначається:

визначений жеребкуванням номер кожної організації партії;

повна назва відповідної організації партії, прізвище, ім’я та по-батькові кандидата у депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без зазначення номеру;

два квадрати для: порожній квадрат для волевиявлення щодо організації партії та

квадрат із нанесеним трафаретом для волевиявлення щодо кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії;

виборчий список з прізвищами, ініціалами усіх кандидатів та їх порядковими номерами трафаретним форматом зверху до низу, за якими їх включено до відповідного територіального виборчого списку організації партії у дві колонки.

Інші норми закону

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік - в останню неділю березня і останню неділю жовтня. Тобто, всі місцеві вибори, які не є черговими, у всіх населених пунктах будуть проводитися в один день - або навесні, або восени.

Також збільшуються санкції за злочини і адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів та інші порушення.

Нагадаємо, даний закон за основу Рада прийняла на початку червня.

Як писало РБК-Україна, ВР призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.