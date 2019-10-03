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Питання нового ЦВК внесли до порядку денного Ради

Новини » Політика    03.10.2019 - 21:00
Питання нового ЦВК внесли до порядку денного Ради
Фото: парламент (РБК-Україна)

Рада розгляне питання про призначення членів нового складу ЦВК

Верховна рада України завтра, 4 жовтня, розгляне питання про призначення нового складу Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Як повідомляється, будуть доповідати представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук і заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко.

Нагадаємо, 3 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання на новий склад Центральної виборчої комісії. У списку всього числиться 17 осіб.

2 жовтня фракція "Слуга народу" подала президентові пропозиції по 18 кандидатів до нового складу ЦВК. Серед запропонованих кандидатів були колишні члени Центрвиборчкому. Зокрема, в попередній склад ЦВК входили Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький і Плукар.

У той же час спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що президент досі не надав парламенту пропозиції щодо нового складу Центральної виборчої комісії. Разумков підкреслював, що парламент розглядатиме питання призначення нового складу ЦВК згідно із законодавством.

Додамо, що раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що членів нового ЦВК будуть вибирати за квотним принципом. За його словами, в майбутній склад Центрвиборчкому будуть обрані 17 членів.

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