Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вніс у Раду подання 3 жовтня

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду подання на новий склад Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Facebook.

Зеленський вніс подання про призначення на посади членів ЦВК: Оксану Боярчук, Юрія Буглака, Олену Гатаулліну, Андрія Гевка, Вікторію Глущенко, Віталія Греня, Олега Діденка, Сергія Дубовика, Андрія Євстігнєєва, Ірину Єфремову, Олександру Кармази, Павла Любченка, Юрія Мірошниченка, Володимира Перепелюка, Віталія Плукаря, Сергія Постівого, Юрія Фрицького.

Фото: подання Зеленського (facebook.com/alexeygoncharenko)

Нагадаємо, вчора фракція "Слуга народу" подала президенту пропозиції щодо 18 кандидатів до нового складу ЦВК. Серед запропонованих кандидатів були колишні члени Центрвиборчкому. Зокрема, до попереднього складу ЦВК входили Діденко, Євстігнєєв, Єфремова, Махніцька та Плукар.

Також спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що Зеленський досі не надав парламенту пропозиції щодо нового складу Центральної виборчої комісії. Разумков наголошував, що парламент розглядатиме питання призначення нового складу ЦВК у відповідності до законодавства.

Додамо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом. За його словами, в майбутній склад ЦВК будуть обрані 17 членів.