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"Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур в ЦВК

Новини » Політика    02.10.2019 - 13:15
"Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур в ЦВК
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед кандидатів є колишні члени ЦВК

Фракція "Слуга народу" подала президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Як повідомляється, у відповіді Офісу президента на запит організації йдеться про те, що 14 вересня Зеленський отримав від "Слуги народу" список з 18 кандидатів до персонального складу Центрвиборчкому.

Фракція просит розглянути при призначені нового складу ЦВК такі кандидатури:

  1. Оксану Боярчук;
  2. Юрія Волошина;
  3. Олену Гатаулліну;
  4. Євгена Гетьмана;
  5. Віталія Греня;
  6. Олега Діденка;
  7. Андрія Євстігнєєва;
  8. Ірину Єфремову;
  9. Наталію Камінську;
  10. Олександру Кармазу;
  11. Оксану Квашу;
  12. Павла Любченка;
  13. Катерину Махніцьку;
  14. Валентина Орлова;
  15. Володимира Перепелюка;
  16. Віталія Плукаря;
  17. Сергія Постівого;
  18. Юрія Фрицького.

Зазначимо, що серед запропонованих кандидатів є колишні члени Центрвиборчкому. Зокрема, до попереднього скалду ЦВК входили Діденко, Євстігнєєв, Єфремова, Махніцька та Плукар.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що президент Володимир Зеленський досі не надав парламенту пропозиції щодо нового складу Центральної виборчої комісії. Разумков наголошував, що парламент розглядатиме питання призначення нового складу ЦВК у відповідності до законодавства.

Додамо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом. За його словами, в майбутній склад ЦВК будуть обрані 17 членів.

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Новини України Центральна виборча комісіяВолодимир ЗеленськийСлуга народа
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