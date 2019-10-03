Вопрос нового ЦИК внесли в повестку Рады

Фото: парламент (РБК-Украина)

Рада рассмотрит вопрос о назначении членов нового состава ЦИК

Верховная рада Украины завтра, 4 октября, рассмотрит вопрос о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом говорится в повестке дня парламента.

Как сообщается, докладывать будут представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук и заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко.

Напомним, 3 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. В списке всего числится 17 человек.

2 октября фракция "Слуга народа" подала президенту предложения по 18 кандидатах в новый состав ЦИК. Среди предложенных кандидатов были бывшие члены Центризбиркома. В частности, в предыдущий состав ЦИК входили Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкий и Плукар.

В то же время спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что президент до сих пор не предоставил парламенту предложения по новому составу Центральной избирательной комиссии. Разумков подчеркивал, что парламент будет рассматривать вопрос назначения нового состава ЦИК в соответствии с законодательством.

Добавим, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что членов нового ЦИК будут выбирать по квотному принципу. По его словам, в будущий состав Центризбиркома будут избраны 17 членов.