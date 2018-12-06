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Волкер: своїми діями РФ хоче вплинути на вибори в Україні

Новини » Політика    06.12.2018 - 11:45
Волкер: своїми діями РФ хоче вплинути на вибори в Україні
Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

Волкер заявив, що для РФ було б "вкрай безглуздо" йти на ще більш агресивні кроки

Росія своїми діями має намір вплинути на вибори президента України у 2019 році. Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так, на думку Волкера, своїми діями в Україні РФ хоче вплинути на вибори в Україні.

Спецпредставник США додав, що для Росії було б "вкрай безглуздо" йти на ще більш агресивні кроки в Україні.

"Українські військові тепер набагато більш здатні, ніж раніше. Це буде набагато більш дорогий досвід. Вони втратять останню можливість заперечувати свою провину, за яку хапаються зараз, а Україна отримає більшу підтримку", - сказав він.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Росія може спробувати втрутитися у вибори в Україні. За його словами, "враховуючи, що РФ як один з важливих елементів використовує втручання у вибори, без сумніву, що буде спроба втручання у вибори в Україні. В цей рік будуть проходити вибори і президентські, і парламентські".

Крім того, на початку грудня під час виступу на форумі з безпеки в Каліфорнії, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що РФ знову намагалася втрутитися в проведення американських виборів на початку листопада.

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