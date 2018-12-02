РФ знову намагалася втрутитися в хід американських виборів, - глава Пентагону

Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)

Джеймс Меттіс заявив, що Путін погано вчиться на своїх помилках

Під час виступу на форумі з безпеки в Каліфорнії, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що РФ знову намагалася втрутитися в проведення американських виборів на початку листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Меттіс відповів, що не довіряє президенту РФ Володимиру Путіну, але відмовився назвати як саме вони втрутилися в американські вибори в Конгрес.

"Путін погано вчиться на своїх помилках. Те, що він не визнає їх, створює ворожість до його народу. Ми бачимо, що Путін порушує міжнародні угоди. Ми маємо справу з людиною, якій не можна довіряти", - заявив глава Пентагону.

Також Меттіс заявив, що відносини між США і РФ "безумовно погіршилися" за останній рік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у США назвали терміни завершення слідства по втручання РФ у вибори. За словами сенатора Річарда Берра, комісія сенату США, яка розслідує втручання Росії у вибори, буде працювати ще як мінімум півроку.