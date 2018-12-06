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Волкер: своими действиями РФ хочет повлиять на выборы в Украине

Новости » Политика    06.12.2018 - 11:45
Волкер: своими действиями РФ хочет повлиять на выборы в Украине
Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

Волкер заявил, что для РФ было бы "крайне безрассудно" идти на еще более агрессивные шаги

Россия своими действиями намерена повлиять на выборы президента Украины в 2019 году. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так, по мнению Волкера, своими действиями в Украине РФ хочет повлиять на выборы в Украине.

Спецпредставитель США добавил, что для России было бы "крайне безрассудно" идти на еще более агрессивные шаги в Украине.

"Украинские военные теперь гораздо более способные, чем раньше. Это будет гораздо более дорогой опыт. Они потеряют последнюю возможность отрицать свою вину, за которую хватаются сейчас, а Украина получит большую поддержку", - сказал он.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Россия может попытаться вмешаться в выборы в Украине. По его словам, "учитывая, что РФ как один из важных элементов использует вмешательство в выборы, без сомнения, что будет попытка вмешательства в выборы в Украине. В этот год будут проходить выборы и президентские, и парламентские".

Кроме того, в начале декабря во время выступления на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что РФ снова пыталась вмешаться в проведение американских выборов в начале ноября. 

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Новости Украины выборыКурт Волкер
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