Волкер анонсував візит в Київ

Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер протягом найближчих тижнів має намір відвідати Київ. Про це він заявив під час виступу у комітеті із закордонних справ Сенату, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Волкера.

Зазначається, що цей візит передуватиме переговорам президентів України та США у Вашингтоні.

"Я сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського, - ред.) до Білого дому", - повідомив Волкер.

Він також нагадав, що президент Трамп телефонував Зеленському, аби привітати його в ніч після виборів та надіслав Зеленському письмове запрошення відвідати Білий дім, однак сторони мають ще узгодити дати цього візиту.

"Ми сподіваємося, це станеться вже скоро", - підсумував Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що Сполучені Штати Америки готові до роботи з російським урядом для того, щоб Мінські угоди були реалізовані.

РБК-Україна писало, що напередодні президент України Володимир Зеленський привітав із днем народження президента Сполучених Штатів Дональда Трампа

Нагадаємо, на початку червня 2019 Борис Тизенгаузен, який назвався позаштатним радником українського президента, в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що Зеленський може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня..