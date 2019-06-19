США готові працювати з урядом РФ для реалізації мінських угод, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер наголосив, що поліпшення відносин ще можливе

Сполучені Штати Америки готові до роботи з російським урядом для того, щоб Мінські угоди були реалізовані. Про це заявив спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер під час виступу у комітеті із закордонних справ Сенату, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Волкера.

Він зазначив, що Україна безповоротно втратила російське домінування в межах "російського миру", але мир і поліпшення відносин все ще можливі.

"Ми готові працювати з російським урядом для припинення бойових дій і реалізації Мінських угод. Я звернувся до мого колеги, щоб підкреслити, що є можливість працювати разом, щоб принести мир для України, але Росія повинна бути готовою до серйозної роботи", - зазначив Волкер.

Він також наголосив, що США виступають за посилення військової стійкості України, зміцнення її західної орієнтації, реформування економіки.

"Нарешті, важливо не забувати про людей Донбасу, які найбільше страждають від агресії Росії", - додав спецпред США по Україні.

Раніше Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати не будуть визнавати паспорти Російської Федерації, видані в непідконтрольних української влади районах Донбасу і анексованому Криму.

РБК-Україна писало, що помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі із представником США з питань України Куртом Волкером заявив, що обрання президентом України Володимира Зеленського створює нові можливості для досягнення миру на Донбасі.