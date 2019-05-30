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Волкер: у Трампа обговорили можливу зустріч із Зеленським

Новини » Політика    30.05.2019 - 10:36
Волкер: у Трампа обговорили можливу зустріч із Зеленським
Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

Щодо зустрічі Трампа з Зеленським конкретне рішення поки не прийнято

Делегація США, яка була на інавгурації президента України Володимира Зеленського, обговорила з американським президентом Дональдом Трампом можливість їх зустрічі. Про це повідомив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, передає "Укринформ".

Волкер зазначив, що після повернення з України у Білому домі піднімали питання про можливу зустріч Трампа з Зеленським. У той же час на даний момент не прийнято конкретне рішення з цього приводу.

"Але це залишається на порядку денному в адміністрації, нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі на президентському рівні", - додав Волкер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп передав Зеленському послання через делегацію США, яка була на інавгурації українського президента. У посланні американський лідер зазначив, що Вашингтон сподівається на плідну співпрацю із Зеленським.

Відзначимо, вчора стало відомо, що 4-5 червня Зеленський відвідає Брюссель з робочим візитом. Очікується, що він проведе ряд зустрічей з керівництвом Євросоюзу і НАТО. Зокрема, заплановано зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

 

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд ТрампКурт Волкер
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