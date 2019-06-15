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Зеленський привітав Трампа із днем народження

Новини » Політика    15.06.2019 - 02:25
Зеленський привітав Трампа із днем народження
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зеленський побажав президенту США "тримати весь світ у русі"

Президент України Володимир Зеленський привітав із днем народження президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Як передає РБК-Україна, привітання Зеленський написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Додамо, що 14 червня Дональду Трампу виповнюється 73 роки. Трамп як представник Республіканської партії США став президентом у віці 70 років.

"Щасливого дня народження, пане президенте Дональде Трамп! Бажаю вам тримати весь світ у русі", - побажав український президент.

Зеленський привітав Трампа із днем народження

Нагадаємо, на початку червня 2019 Борис Тизенгаузен, який назвався позаштатним радником українського президента, в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що Зеленський може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня.

Згодом у Адміністрації президента назвали цю дату фейковою та заявили, що дана людина не є радником та не входить до команди Зеленського.

Однак зазначимо, що раніше Трамп запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації президента України повідомили, що вдячні за запрошення Дональду Трампу.

Нещодавно посол України в Вашингтоні Валерій Чалий зазначив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа, президента США, можлива після 21 липня.

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