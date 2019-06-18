ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сенаті США відбудуться слухання по Україні

Новини » Політика    18.06.2019 - 10:10
У Сенаті США відбудуться слухання по Україні
Ілюстративне фото (wikimedia.org GFDL)

На засіданні буде присутній спецпредставник держдепартаменту США щодо України Курт Волкер

У комітеті із закордонних справ Сенату США відбудуться слухання на тему "П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт сенатського комітету.

Зазначається, що слухання відбудуться сьогодні, 18 червня. На засіданні буде присутній спецпредставник держдепартаменту США щодо України Курт Волкер. Він розпочне свою доповідь о 14:30 за вашингтонським часом (це 21:30 за Києвом).

У Сенаті США відбудуться слухання по Україні

Потім виступить колишній посол США в Україні Джон Гербст, директор проекту з глобальної демократії та перспективних технологій Інституту Брукінґза Аліна Полякова та представник Heritage Foundation Джеймс Карафано.

Нагадаємо, у травні у Сенаті США було затверджено до схвалення резолюцію, присвячену 5-тій річниці Революції Гідності, яка вшановує пам’ять Небесної Сотні та засуджує триваючу російську агресію щодо України. У резолюції міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС та засуджуються триваючі дестабілізуючі дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим.

Американський сенатор прокоментував свою зустріч із Зеленським Родичі загиблих "Небесної сотні" вимагають продовжувати слідчі експерименти на Інститутській
Новини України МайданСенат США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся