Волкер анонсировал визит в Киев

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев. Об этом он заявил во время выступления в комитете по иностранным делам Сената, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Отмечается, что этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского, - ред.) в Белый дома", - сообщил Волкер.

Он также напомнил, что президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов и направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - подытожил Уолкер.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы к работе с российским правительством для того, чтобы Минские соглашения были реализованы.

РБК-Украина писало, что накануне президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Напомним, в начале июня 2019 Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником украинского президента, в эфире "Радио Свобода" заявил, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.