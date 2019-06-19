ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волкер анонсував візит в Київ

Новини » Політика    19.06.2019 - 05:21
Волкер анонсував візит в Київ
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер приїде в українську столицю у найближчі кілька тижнів

Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер протягом найближчих тижнів має намір відвідати Київ. Про це він заявив під час виступу у комітеті із закордонних справ Сенату, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Волкера. 

Зазначається, що цей візит передуватиме переговорам президентів України та США у Вашингтоні.

"Я сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського, - ред.) до Білого дому", - повідомив Волкер.

Він також нагадав, що президент Трамп телефонував Зеленському, аби привітати його в ніч після виборів та надіслав Зеленському письмове запрошення відвідати Білий дім, однак сторони мають ще узгодити дати цього візиту.

"Ми сподіваємося, це станеться вже скоро", - підсумував Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що Сполучені Штати Америки готові до роботи з російським урядом для того, щоб Мінські угоди були реалізовані. 

РБК-Україна писало, що напередодні президент України Володимир Зеленський привітав із днем народження президента Сполучених Штатів Дональда Трампа

Нагадаємо, на початку червня 2019 Борис Тизенгаузен, який назвався позаштатним радником українського президента, в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що Зеленський може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня..

США готові працювати з урядом РФ для реалізації мінських угод, - Волкер Підготовка нової програми з МВФ почнеться в липні, - Зеленський
Новини України Володимир ЗеленськийКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся