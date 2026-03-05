ua en ru
Война в Украине

Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным

10:03 05.03.2026 Чт
2 мин
Передача двух пленных украинцев Венгрии может быть очередной провокацией РФ
aimg Татьяна Степанова
Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным Фото: Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным (Getty Images)

Украина требует от Венгрии предоставить информацию о состоянии здоровья пленных, которых Россия передала Будапешту, и дать возможность уполномоченным представителям посетить украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением Международного гуманитарного права. Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию", - говорится в сообщении.

В Коордштабе отметили, что цель этой провокации - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы.

В то же время отмечается, что поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

Украина призывает всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой.

"В то же время требуем предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших защитников", - отметили в Коордштабе.

Там также напомнили, что в 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.

Россия передала Венгрии украинских пленных

Напомним, вчера, 4 марта, российский диктатор Владимир Путин пообещал венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто освободить двух украинцев, которые находятся в российском плену. Речь идет об украинцах, которые одновременно имеют гражданство и Украины, и Венгрии.

По словам Путина, вопрос освобождения этих пленных он обсуждал во вторник, 3 марта, во время разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В МИД Украины заявили, что Москва и Будапешт делают военнопленных частью "политического пиара" перед выборами в Венгрии.

В частности, в министерстве отметили, что видели заявление о якобы передаче Россией нескольких военнопленных Венгрии, однако Украине никакой информации об этом предоставлено не было.

Поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули.

