ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Волкер анонсировал визит в Киев

Новости » Политика    19.06.2019 - 05:21
Волкер анонсировал визит в Киев
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер приедет в украинскую столицу в ближайшие несколько недель

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев. Об этом он заявил во время выступления в комитете по иностранным делам Сената, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Отмечается, что этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского, - ред.) в Белый дома", - сообщил Волкер.

Он также напомнил, что президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов и направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - подытожил Уолкер.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы к работе с российским правительством для того, чтобы Минские соглашения были реализованы.

РБК-Украина писало, что накануне президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Напомним, в начале июня 2019 Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником украинского президента, в эфире "Радио Свобода" заявил, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

США готовы работать с правительством РФ для реализации минских соглашений, - Волкер Подготовка новой программы с МВФ начнется в июле, - Зеленский
Новости Украины Владимир ЗеленскийКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь