На Волыни толпа напала на авто ТЦК: есть задержанный

На Волыни группа людей напала на служебное авто Терцентра и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП .

Вчера, 7 августа, около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных, военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с работниками Национальной полицииподверглись нападению группы неустановленных лиц.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать.

В этот момент другой мужчина, который назвался старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло.

Нападавшим оказался староста Соловичовского старостинского округа - об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке.

Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК Украины. заметим, что эта статья определяет порядок задержания лица без постановления следственного судьи, если оно подозревается в совершении преступления.

Один фигурант задержан в порядке ст.208 УПК, а действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст.296 УК Украины.

Что грозит участникам

Стоит отметить, что часть 2 статьи 350 УК Украины, или же "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Между тем статья 296 УК Украины, или же "Хулиганство" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.