ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Волыни толпа напала на авто ТЦК: есть задержанный

Ковельский район, Пятница 08 августа 2025 12:27
UA EN RU
На Волыни толпа напала на авто ТЦК: есть задержанный Фото: массовая атака состоялась на авто ТЦК в Волынской области (facebook.com_volynarmy)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

На Волыни группа людей напала на служебное авто Терцентра и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Вчера, 7 августа, около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных, военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с работниками Национальной полицииподверглись нападению группы неустановленных лиц.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать.

В этот момент другой мужчина, который назвался старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло.

Нападавшим оказался староста Соловичовского старостинского округа - об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке.

Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК Украины. заметим, что эта статья определяет порядок задержания лица без постановления следственного судьи, если оно подозревается в совершении преступления.

Один фигурант задержан в порядке ст.208 УПК, а действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст.296 УК Украины.

Что грозит участникам

Стоит отметить, что часть 2 статьи 350 УК Украины, или же "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Между тем статья 296 УК Украины, или же "Хулиганство" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Стычки с ТЦК

Напомним, что 3 августа в Николаевской области группа людей с битами напала на военных ТЦК.

Отметим, что буквально 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК.

Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Однако впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.

Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями.

Утром в Национальной полиции прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы и объяснили, почему произошли столкновения. Известно, что пять человек были задержаны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики