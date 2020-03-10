Матч "Вольфсбург" - "Шахтар" пройде за порожніх трибун

Фото: "Шахтар" вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи (shakhtar.com)

Рішення було погоджено між міською владою та футбольним клубом через поширення коронавірусу

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між німецьким "Вольфсбургом" і донецьким "Шахтарем", який запланований на 12 березня, пройде за порожніх трибун через поширення коронавірусу. Про це повідомили в прес-службі німецького клубу в Twitter.

Повідомляється, що рішення про проведення матчу без глядачів було погоджено між міською владою та футбольним клубом.

"Перший матч проти "Шахтаря" пройде без глядачів. Ціни на квитки будуть повернуті", - повідомили в клубі.

Нагадаємо, із-за епідемії коронавірусу міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан закликав скасувати всі масові заходи з чисельністю учасників понад 1 тисячі осіб на території країни.

Також повідомлялося, що ввечері 9 березня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте ввів обмежувальні заходи на всій території країни через коронавірусу. Зокрема, були припинені всі футбольні матчі до 3 квітня.

Крім цього РБК-Україна писало, що товариський матч між збірними Польщі та України з футболу, який запланований на 31 березня в Хожуві, може пройти без глядачів через коронавірус.