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Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20

13:27 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20 Фото: В столице снова растет количество жертв и пострадавших (dsns_kyiv)
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Уже два человека погибли и еще 22 пострадали в результате российских ударов по Киеву 23 сентября.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Уже две жертвы атаки врага на столицу. Один мужчина умер в больнице, еще один погиб", - написал мэр.

По его словам, по состоянию на 13:06 пострадали по меньшей мере 22 жителя города.

Согласно последним данным, 16 раненых находятся в стационарах городских больниц.

Обновлено в 13:40

Кличко сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 25 человек.

"17 из них находятся в больницах", - уточнил он.

О первых последствиях российских ударов по Киеву стало известно еще утром. Так, в Соломенском районе обломки БпЛА рухнули между жилыми домами.

Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: dsns_kyiv)

Также в результате атаки произошло возгорание на территории транспортного предприятия. Позже стало известно о падении беспилотника на здание магазина и попадании БпЛА в девятиэтажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.

Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: dsns_kyiv)

В Голосеевском районе зафиксирован пожар в складских помещениях, а также попадание БпЛА в АЗС.

Кроме того, беспилотник упал на четырехэтажный бизнес центр, крышу нежилого здания и территорию объекта транспортной инфраструктуры.

Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: dsns_kyiv)

В Дарницком районе зафиксировали попадание в объект транспортной инфраструктуры. Также из-за атаки загорелась крыша одной из АЗС.

Сначала сообщалось о трех пострадавших, всех госпитализировали. Двое раненых находились в тяжелом состоянии. Впоследствии количество пострадавших возросло до восьми. Один из госпитализированных в тяжелом состоянии умер в больнице.

Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: dsns_kyiv)

Атака российских БПЛА на Киев продолжается. Жителей столицы призывают находиться в безопасных местах.

Ранее РБК-Украина показывало, как выглядит АЗС "Укрнафты" в Киеве после российской атаки.

Кроме того, в УЗ ответили, поврежден ли центральный вокзал в столице.

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