Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20
Уже два человека погибли и еще 22 пострадали в результате российских ударов по Киеву 23 сентября.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Уже две жертвы атаки врага на столицу. Один мужчина умер в больнице, еще один погиб", - написал мэр.
По его словам, по состоянию на 13:06 пострадали по меньшей мере 22 жителя города.
Согласно последним данным, 16 раненых находятся в стационарах городских больниц.
Обновлено в 13:40
Кличко сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 25 человек.
"17 из них находятся в больницах", - уточнил он.
О первых последствиях российских ударов по Киеву стало известно еще утром. Так, в Соломенском районе обломки БпЛА рухнули между жилыми домами.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: dsns_kyiv)
Также в результате атаки произошло возгорание на территории транспортного предприятия. Позже стало известно о падении беспилотника на здание магазина и попадании БпЛА в девятиэтажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: dsns_kyiv)
В Голосеевском районе зафиксирован пожар в складских помещениях, а также попадание БпЛА в АЗС.
Кроме того, беспилотник упал на четырехэтажный бизнес центр, крышу нежилого здания и территорию объекта транспортной инфраструктуры.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: dsns_kyiv)
В Дарницком районе зафиксировали попадание в объект транспортной инфраструктуры. Также из-за атаки загорелась крыша одной из АЗС.
Сначала сообщалось о трех пострадавших, всех госпитализировали. Двое раненых находились в тяжелом состоянии. Впоследствии количество пострадавших возросло до восьми. Один из госпитализированных в тяжелом состоянии умер в больнице.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: dsns_kyiv)
Атака российских БПЛА на Киев продолжается. Жителей столицы призывают находиться в безопасных местах.
Ранее РБК-Украина показывало, как выглядит АЗС "Укрнафты" в Киеве после российской атаки.
Кроме того, в УЗ ответили, поврежден ли центральный вокзал в столице.