"Будьте в эти дни максимально осторожны": в УЗ предупредили об угрозе ударов
В "Укрзализныце" призвали держаться подальше от железнодорожных объектов и прятаться в укрытие при любом уровне тревоги в ближайшие дни и на будущее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.
"Будьте в эти дни и всегда максимально осторожны у железнодорожных объектов! Оставьте их, перейдите в укрытие при любом уровне тревоги", - написал Перцовский.
Он также напомнил: и при желтом уровне тревоги посадка и высадка пассажиров происходит только из подземных помещений Центрального вокзала и станции Дарница.
Во время вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру столицы пострадал один железнодорожник. Он получил обломочные ранения, возвращаясь со смены домой, и сейчас находится в больнице.
"Вражеские атаки на столицу продолжаются, под прицелом - и железнодорожная инфраструктура столицы", - отметил Перцовский.
Если пассажир по причинам безопасности не успел на поезд - деньги вернут полностью.
"Если по вопросам безопасности задерживаетесь на рейс - не беда. Мы вернем 100% стоимости, поедете следующим поездом. Больше всего - берегите себя", - подчеркнул он.
Напомним, утром 23 сентября дроны попали в две автозаправки в разных районах Киева - в Голосеевском и Дарницком.
В одном из случаев загорелась крыша заправки, один человек пострадал.
Как сообщало РБК-Украина, АЗС сети "Укрнафты" после удара полностью разрушена - это уже шестой обстрел объектов компании за последние недели.
Персонал не пострадал, поскольку находился в укрытии.