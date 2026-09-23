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Россияне атаковали две АЗС и бизнес-центр в Киеве

08:27 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне атаковали две АЗС и бизнес-центр в Киеве Фото: россияне атаковали две АЗС в Киеве (facebook.com/bogdan.kukura)
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Российские оккупанты утром 23 сентября атаковали дронами две АЗС в разных районах Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По информации мэра, попадание вражеского дрона в АЗС зафиксировано в Голосеевском районе Киева.

Также Кличко сообщил, что в Дарницком районе столицы есть попадание в объект транспортной инфраструктуры. Предварительно один человек пострадал.

Позже мэр уточнил, что в Дарницком районе в результате атаки врага предварительно зафиксировано возгорание на крыше одной из АЗС.

Обновлено 8:58

В Киеве известно о трех пострадавших в результате атаки РФ. Всех медики госпитализировали. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Обновлено 9:21

В Голосеевском районе дрон упал на четырехэтажный бизнес-центр. Экстренные службы направляются на место.

Атака на Киев

Напомним, россияне в ночь на 23 сентября и утром активно атакуют Киев дронами.

В эту ночь воздушную тревогу в Киеве объявляли много раз, поскольку беспилотники залетали на город волнами. Фактически на протяжении всей ночи и утром в столице периодически слышны взрывы и работа ПВО.

В результате атаки уже известно, что в одном из районов поврежден состав.

Между тем в Kyiv City Express сообщили, что движение поездов по обоим направлениям временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для Киева.

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