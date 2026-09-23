Россияне атаковали две АЗС и бизнес-центр в Киеве

Российские оккупанты утром 23 сентября атаковали дронами две АЗС в разных районах Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По информации мэра, попадание вражеского дрона в АЗС зафиксировано в Голосеевском районе Киева.

Также Кличко сообщил, что в Дарницком районе столицы есть попадание в объект транспортной инфраструктуры. Предварительно один человек пострадал.

Позже мэр уточнил, что в Дарницком районе в результате атаки врага предварительно зафиксировано возгорание на крыше одной из АЗС.

Обновлено 8:58

В Киеве известно о трех пострадавших в результате атаки РФ. Всех медики госпитализировали. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Обновлено 9:21

В Голосеевском районе дрон упал на четырехэтажный бизнес-центр. Экстренные службы направляются на место.