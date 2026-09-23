РФ ударила по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве

Российские войска нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве. Среди работников предприятия погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу члена Стратегического совета фармацевтической компании "Дарница" и соучредительницы Zagoriy Foundation Екатерины Загорий.

Что известно об ударе

В компании подтвердили факт удара по предприятию, однако пока не разглашают информацию о характере повреждений и последствиях атаки.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий. На данный момент можем подтвердить, что погибших среди работников нет", - сообщила Загорий.

Она также призвала не публиковать фото и видео с места происшествия.

Детали о последствиях удара ожидаются после завершения работы компетентных служб.

Справка

"Дарница" - это украинская фармацевтическая компания с головным офисом в Киеве. Предприятие производит более 200 брендов лекарственных средств.

Препараты компании охватывают, в частности, такие направления как кардиология, неврология и лечение боли. Лекарство выпускают в разных формах - таблетках, капсулах, ампулах, каплях и т.д.

Среди известных препаратов "Дарница": Цитрамон-Дарница, Парацетамол-Дарница, Анальгин-Дарница, Мефенаминка, Дарфен Экспресс, Каптопресс-Дарница, Спиронолактон-Дарница, Септефрил-Дарница, Медихронал-Дарница, Дарсил и Адреналин-Дарница.