На вокзале Харькова толпа "отбивала" у ТЦК мужчину: полиция рассказала подробности

Отмечается, что полиция задержала нарушителя, который напал на работников РТЦК и СП в Харькове при исполнении служебных обязанностей.

"Конфликт произошел 11 июля на Харьковском вокзале. Установлено, что работники ТЦК сопровождали военнослужащего в воинскую часть. Во время высадки из служебного автомобиля мужчина начал сопротивляться, что привлекло внимание граждан", - отметили в полиции.

Кроме того, в ходе конфликта 44-летний прохожий нанес телесные повреждения одному из работников РТЦК и СП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Что говорят в ТЦК

В пресс-службе Харьковского РТЦК сообщили, что по результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении граждан совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за необоснованных и опрометчивых действий граждан, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих РТЦК и СП.

"Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение - будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность", - добавили в ТЦК.