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Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом

Новини » Політика    09.01.2019 - 17:41
Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом
Фото: Boeing RC-135V (airwar ru)

Літак збирає інформацію про ситуацію в Криму

Літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США почав розвідувальну місію над Чорним морем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані платформи Liveuamap.

Повідомляється, що літак збирає інформацію про ситуацію в Криму.

"Літак RC135V Rivet Joint ВПС США PING41 6414841 в рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря, збирає інформацію про ситуацію в Криму і на російському узбережжі", - йдеться в повідомленні.

Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом

Раніше повідомлялося, що 27 грудня, військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.

Зазначимо, у середу, 9 січня, в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - протичовновий ракетний есмінець "Сєвєроморськ".

Нагадаємо, глава місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко заявляв, що військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.

До цього повідомлялося, що доковий десантний корабель 6-го флоту Військово-морських сил США "Форту Макгенрі" (USS FortMcHenry, LSD 43) пройшов протоки Дарданелли і Босфор і увійшов в акваторію Чорного моря у неділю, 6 січня.

Відповідно до Конвенції Монтре від 1936 року, перебування військових кораблів нечорноморських держав в акваторії Чорного моря не може тривати довше 21 доби.

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