Военный самолет США начал миссию над оккупированным Крымом

Фото: Boeing RC-135V (airwar ru)

Самолет собирает информацию о ситуации в Крыму

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал разведывательную миссию над Черным морем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные платформы Liveuamap.

Сообщается, что самолет собирает информацию о ситуации в Крыму.

"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.

Отметим, в среду, 9 января, в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ - ракетный противолодочный эсминец "Североморск".

Напомним, глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявлял, что военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянных групп НАТО, планирует зайти в Черное море.

До этого сообщалось, что доковый десантный корабль 6-го флота Военно-морских сил США "Форт Макгенри" (USS FortMcHenry, LSD 43) прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря в воскресенье, 6 января.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, нахождение военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.