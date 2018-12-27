Росія перехопила розвідувальний літак США, який патрулював Крим

Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Пізніше сервіс повідомив, що американський літак продовжив своє патрулювання

У четвер, 27 грудня, військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публічний сервіс Aircraft Spots, що відслідковує рух літаків.

"Літак ВПС США RC-135V 64-14841 HARK51 був перехоплений російським ВПС над Чорним морем біля Криму", - йдеться в повідомленні.

Пізніше сервіс повідомив, що американський літак продовжив своє патрулювання.

Нагадаємо, літак ВПС США Boeing RC-135V увійшов в акваторію Чорного моря 26 листопада. Повідомлялося, що Boeing RC-135 - це сімейство великих розвідувальних літаків, що використовуються ВПС США і Королівськими ВПС Великобританії для збору, обробки і передачі розвідувальної інформації.

Раніше державний департамент США закликав Росію припинити агресивну поведінку над Чорним морем. "Росія нерозважливо діяла в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Ми звертаємося до Росії припинити небезпечне, безвідповідальне і агресивне поведінка", - говорилося в повідомленні.