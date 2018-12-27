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Росія перехопила розвідувальний літак США, який патрулював Крим

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 11:34
Росія перехопила розвідувальний літак США, який патрулював Крим
Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Пізніше сервіс повідомив, що американський літак продовжив своє патрулювання

У четвер, 27 грудня, військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публічний сервіс Aircraft Spots, що відслідковує рух літаків.

"Літак ВПС США RC-135V 64-14841 HARK51 був перехоплений російським ВПС над Чорним морем біля Криму", - йдеться в повідомленні.

Росія перехопила розвідувальний літак США, який патрулював Крим

Пізніше сервіс повідомив, що американський літак продовжив своє патрулювання.

Росія перехопила розвідувальний літак США, який патрулював Крим

Нагадаємо, літак ВПС США Boeing RC-135V увійшов в акваторію Чорного моря 26 листопада. Повідомлялося, що Boeing RC-135 - це сімейство великих розвідувальних літаків, що використовуються ВПС США і Королівськими ВПС Великобританії для збору, обробки і передачі розвідувальної інформації.

Раніше державний департамент США закликав Росію припинити агресивну поведінку над Чорним морем. "Росія нерозважливо діяла в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Ми звертаємося до Росії припинити небезпечне, безвідповідальне і агресивне поведінка", - говорилося в повідомленні.

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