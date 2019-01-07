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Десантний корабель ВМС США увійшов у Чорне море

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 06:55
Десантний корабель ВМС США увійшов у Чорне море
Фото: корабель-док "Форт-Макгенрі" (wikimedia.org)

USS FortMcHenry проводитиме спільні операції з союзниками для гарантування безпеки і стабільності в Європі

Доковий десантний корабель 6-го флоту Військово-морських сил США "Форт-Макгенрі" (USS FortMcHenry, LSD 43) пройшов протоки Дарданелли і Босфор і увійшов у акваторію Чорного моря в неділю, 6 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американських морських сил в Європі і Африці (NAVEUR-NAVAF).

Корабель призначений для десантування морської піхоти і бойової техніки, оснащений зенітною артилерією і ракетною зброєю, на його борту розміщуються 500 морських піхотинців, а в доковій камері можуть перебувати п'ять транспортних катерів.

USS FortMcHenry буде проводити спільні операції з союзниками і партнерами для гарантування безпеки та стабільності в Європі.

"Транзит "Форту-Макгенрі" в Чорне море підтверджує нашу колективну рішучість забезпечувати безпеку Чорного моря і зміцнює наші міцні відносини з союзниками і партнерами в регіоні. Наші рутинні операції в Чорному морі також демонструють притаманну гнучкість і можливості сил 6-го флоту США", - зазначила раніше командувач 6-го оперативного флоту ВМС США віце-адмірал Лайза Франчетті.

Відповідно до Конвенції Монтре від 1936 року, перебування військових кораблів нечорноморських держав у акваторії Чорного моря не може тривати довше 21 доби.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій під час зустрічі із заступником помічника міністра оборони США Лорою Купер підкреслив важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі.

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