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Військові коаліції не постраждали при ударі по базі США в Іраку

Новини » В світі     15.01.2020 - 00:03
Військові коаліції не постраждали при ударі по базі США в Іраку
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision.jpg)

Представник штабу операції "Непохитна рішучість" назвав ракетний удар по базі "невеликим"

Військовослужбовці очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції не постраждали в результаті ракетного удару по військовій базі аль-Таджі, розташованому на північ від Багдада. Про це заявив офіційний представник штабу операції "Непохитна рішучість" Майлс Кэггинс на своїй сторінці в Twitter.

Він назвав ракетний удар по аль-Таджі "невеликим".

"Жоденз військовослужбовців коаліції не постраждав в результаті цієї невеликої атаки на базу аль-Таджі", - написав Кэггинс.

У той же час телеканал Al Sumariya повідомив про поранення щонайменше трьох іракців, і завдання базі матеріальноъ шкоди.

Зазначається, що обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню. За інформацією телеканалу, по військовому об'єкту було випущено вісім ракет, при цьому половина з них розірвалася на території самої бази, інші в її околицях.

Нагадаємо, 14 січня в Іраку обстріляли військову базу аль-Таджі на північ від Багдада, де знаходяться американські військовослужбовці.

Також повідомлялося, що 12 січня в Іраку ракетами з установки "Катюша" знову обстріляли військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Військова база розташована в 80 кілометрах на північ від Багдада.

Раніше обстріл бази аль-Таджі відбувався 8 січня. Тоді щонайменше п'ять ракет вразили бази, в яких розміщені американські і британські війська. Удар стався всього через декілька годин після того, як було завдано удару з повітря по базах США ополчення в Західному Іраку і Сирії. В Ірані заявили, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента Дональда Трампа.

Зазначимо, ситуація в регіоні загострилася після того, як США 3 січня провели військову операцію, в результаті якої був убитий Сулеймані, якого президент США Дональд Трамп назвав "терористом номер один в світі".

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