В Іраку на американські військові бази впали 5 ракет

Фото: американські війська в Іраку (twitter/evankokkinos97)

Також на цій базі розташовувалися британські війська

Щонайменше п'ять ракет вразили бази, на яких розміщені американські і британські війська в Іраку неподалік Багдада. Про це повідомляє Daily Mail.

Стверджується, що ракети вразили військову базу аль-Таджі, розташовану за 30 км на північ від Багдада, у вівторок ввечері, хоча немає жодних відомостей про те, скільки жертв було завдано або наскільки серйозно пошкоджена база.

За повідомленням місцевого телебачення, в американському консульстві в Ербілі, в іракському Курдистані, також чули звуки сирени, однак деякі повідомлення припускають, що це, можливо, було просто випробуванням сирени.

Удар стався всього через декілька годин після того, як було завдано удару США з повітря по базах ополчення в Західному Іраку і Сирії.

Повідомлялося, що американські сили спеціально націлені на групування "Хатболла Катаїб", що входить до складу ОУП, у відповідь на неодноразові напади на очолювані США сили коаліції в Іраку.

Нагадаємо, як заявив глава Пентагону Марк Еспер, Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.