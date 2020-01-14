Американські військові в Іраку повідомили деталі удару з боку Ірану

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Ракетний обстріл бази США в Іраку тривав близько двох годин

Американські військові з авіабази США Айн-аль-Асад в Іраку, яка минулого тижня потрапила під ракетний обстріл з боку Ірану, розповіли деталі події. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Підполковник Стейсі Коулман сказала журналістам, що дивом ніхто не постраждав. За її словами, до 22:00 весь персонал, який був у її підпорядкуванні, був готовий сховався в спеціальних бункерах.

За словами військовослужбовців, ракетний обстріл почався близько 1:30 за місцевим часом і тривав близько двох годин. Сержант Армандо Мартінес, який оглядав поверхню після обстрілу, сказав, що бачив, як одна ракета легко зруйнувала бетонні стіни.

Ще один військовослужбовець, майстер-сержант Кеннет Гудвін розповів, що загалом вони провели в бункері щонайменше п'ять годин.

"Вони знали, куди бити, цілилися в аеродром і парковку", - додав він.

Атаку на американську авіабазу Іран здійснив в якості відплати за смерть іранського генерала Кассема Сулеймані, який був убитий в результаті удару США по Іраку в ніч на 3 січня.

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку ракетами з установки "Катюша" знову обстріляли військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Військова база розташована в 80 кілометрах на північ від Багдада.

Як писало РБК-Україна раніше, в ніч з 7 на 8 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку.