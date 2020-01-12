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В Іраку обстріляли військову базу з американцями, є поранені

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 20:39
В Іраку обстріляли військову базу з американцями, є поранені
Ілюстративне фото (Getty Images)

Серед поранених - іракські військові

У неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабаза, де розміщуються американські військові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві іракських військових з цього приводу наголошується, що поранення отримали четверо осіб, двоє із яких - офіцери.

Зазначається, що військова база розташована за 80 кілометрів на північ від Багдаду.

Зокрема, військові джерела ідентифікували поранених як іракських солдатів. Вони сказали, що сім мінометних бомб потрапили на злітно-посадкову смугу.

При цьому Сполучені Штати Америки не повідомляють про втрати серед своїх військових.

Також наразі невідомо, хто здійснив обстріл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші сховалися у бункерах за дві з половиною години до початку ракетного удару. При цьому військові відзначили, що їм було відомо про заплановану атаку, проте вони не знали, якого роду вона буде.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було скоєно за наказом американського президента Дональда Трампа.

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