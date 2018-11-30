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Порошенко назвав умови, за яких може бути оголошена мобілізація

Новини » Політика    30.11.2018 - 17:18
Порошенко назвав умови, за яких може бути оголошена мобілізація
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що доки РФ не проявить наземну агресію, мобілізації не буде

Президент України Петро Порошенко заявив, що якщо Російська Федерація не проявить наземну агресію, не буде ні мобілізації, ні обмеження прав і свобод. Про це він заявив у ході зустрічі зі студентами у Хмельницькому, передає кореспондент РБК-Україна.

За слвоами Порошенка, наразі армія формується здебільшого на контрактній основі, і сьогодні оборону на  Донбасі тримають саме контрактники.

"Кожен відчує, що влада так організувала оборону країни, що студентів ніщо, ніхто і нічим не відволікає від оволодіння знаннями. Доки РФ не вторгнеться на нашу територію, не проявить наземну агресію, не буде ні мобілізації, ані обмеження прав і свобод - це моє президентське слово", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан. Зокрема, воєнний стан на 30 днів введено в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Відзначимо, раніше Порошенко заявляв, що не збирається продовжувати воєнний стан, який введено в Україні до 26 грудня.

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