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Порошенко з імовірністю в 99% піде на другий термін, - джерела

Новини » Вибори 2019    03.12.2018 - 11:14
Порошенко з імовірністю в 99% піде на другий термін, - джерела
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко оголосить про висунення на посаду президента не раніше 31 грудня

Чинний президент України Петро Порошенко з імовірністю в 99% піде на другий термін. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В боротьбі за другий термін: як в команді Петра Порошенка готуються до виборів".

Зокрема, в оточенні Порошенка запевняють, що ймовірність того, що він буде повторно балотуватися в президенти, становить 99%. У той же час, за інформацією РБК-Україна, він оголосить про участь у виборах не раніше 31 грудня, коли офіційно стартує виборча кампанія.

Дане рішення продиктоване тим, щоб не давати опонентам приводів дорікнути Порошенку у використанні робочих поїздок в інтересах своєї кампанії. А також тим, щоб увійти в гонку з досягненнями в ключовому напрямі "Армія, мова, віра".

У той же час в команді президента заявляють, що рішення про введення воєнного стану насправді було спонтанним і вимушеним кроком. В першу чергу - як сигнал для міжнародних партнерів, що в України є реальні проблеми, і що необхідна активна залученість для врегулювання конфлікту.

Разом з тим, у президентській команді і в інших групах впливу правлячої коаліції ще в день голосування за введення воєнного стану говорили РБК-Україна про те, що ці події стануть іміджевим проектом і дозволять змістити фокус уваги суспільства з економічних проблем на військові.

Нагадаємо, минулого тижня Порошенко заявляв, що від скасування виборів через воєнний стан нібито виграє тільки російський президент Володимир Путін.

Зазначимо, після введення воєнного стану Верховна рада прийняла постанову про вибори президента 31 березня. Документ опубліковано в "Голосі України" від 28 листопада.

 

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