У боротьбі за другий термін: як у команді Петра Порошенка готуються до виборів

Порошенко повідомить про плани балотуватися не раніше 31 грудня (president.gov.ua)

Президентська виборча кампанія, незважаючи на воєнний стан, офіційно стартує 31 грудня. І поки політики заявляють про свій намір поборотися за головний пост у країні, чинний президент Петро Порошенко все ще не робить жодних заяв про свої плани балотуватися на другий термін. За інформацією РБК-Україна, про свою участь у президентських виборах Порошенко заявить після офіційного початку кампанії – не раніше 31 грудня. Але в штабі глави держави почали готуватися до президентських перегонів ще із серпня. Про подробиці передвиборної кампанії Порошенко – у матеріалі РБК-Україна.

Петро Порошенко зберігає інтригу щодо своєї участі в президентських виборах у березні наступного року. Але його команда вже інтенсивно готується до передвиборчих перегонів.

В оточенні глави держави наголошують, що офіційну кампанію вони ще не починали, оскільки сам Порошенко не оголосив, що буде балотуватися. Але співрозмовники в команді президента, залучені до передвиборчої кампанії, запевняють, що ймовірність того, що він буде повторно балотуватися в президенти складає 99%.

За інформацією РБК-Україна, про свою участь у президентських виборах Порошенко оголосить не раніше початку кампанії, яка, за законом, стартує 31 грудня. Це рішення продиктоване кількома факторами. По-перше, щоби не давати опонентам формального приводу дорікати Порошенкові в тому, що до старту виборчого процесу він використовує робочі поїздки та заходи в інтересах своєї кампанії.

Другий мотив – щоби включитися в передвиборчі перегони з конкретним переліком досягнень, які повинні стати концентрованим вираженням його кампанії. Поки що не всі з них реалізовані. Наприклад, ще не закінчена процедура створення Української помісної православної церкви – одного з ключових напрямів кампанії президента "Армія, мова, віра".

Ескалація в Азовському морі і воєнний стан внесли корективи в планову підготовку до виборів для команди Порошенка. В оточенні президента запевняють: незважаючи на закиди, що президент наполіг на воєнному стані для підвищення власного рейтингу або для відстрочення президентської кампанії, воєнний стан насправді був спонтанним і вимушеним кроком. У першу чергу - як сигнал для міжнародних партнерів, що у країни є реальні проблеми і що необхідна їхня активна участь у врегулюванні конфлікту.

Водночас у президентській команді і в інших групах впливу правлячої коаліції ще у день голосування за введення воєнного стану говорили РБК-Україна про те, що ці події стануть іміджевим проектом і дозволять змістити фокус уваги суспільства з економічних проблем на військові.

Перевірені досвідом

Активну підготовку до кампанії команда Порошенка розпочала із серпня цього року. Передвиборчий штаб очолив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук, про що вже раніше писало РБК-Україна.

Для Ковальчука це вже освоєний пласт роботи: у 2014 році він також керував кампанією Порошенка. Роботу в "полях", функціонування регіональних штабів і партійних осередків очолює народний депутат Сергій Березенко. Міністр інформаційної політики Юрій Стець і прес-секретар президента Святослав Цеголко координують медійну сторону кампанії.

Як і у 2014 році за стратегію й технологічну частину кампанії відповідає народний депутат від БПП Ігор Гринів. Під його керівництвом у штабі працює група технологів. Саме Гринів розробив стратегію кампанії Порошенка на майбутніх президентських виборах "Армія, мова, віра", а також гасла на президентських білбордах, які з'явилися влітку цього року.

За словами співрозмовника з команди Гриніва, політтехнолог був проти введення воєнного стану, вважаючи, що це негативно позначиться на рейтингу президента. Хоча в передвиборчому штабі Порошенка поки точно не знають, як саме фактор воєнного стану вплине на рівень електоральної підтримки чинного голови держави.

Але, у будь-якому випадку, вносити зміни в кампанію з урахуванням фактора і викликів воєнного стану доведеться, зазначили в розмові з виданням двоє впливових членів президентської команди. "Зараз ми спробуємо обернути останні події на нашу користь. Тепер завдання технологів, щоб усе це спрацювало в плюс кампанії", - пояснив один зі співрозмовників.

Останнє соціологічне дослідження, проведене трьома компаніями, КМІС, Центром Разумкова та групою "Рейтинг", наприкінці жовтня - початку листопада, дозволяє Порошенку і його команді зберігати оптимізм: у чинного глави держави є шанси на вихід у другий тур. Із відповідей десяти тисяч респондентів випливає, що Порошенко отримує 8% підтримки тих, хто має намір узяти участь у голосуванні. Його випереджають Юлія Тимошенко з 16% і Володимир Зеленський із 8,8% голосів опитаних.

В оточенні президента розраховують, що в другому турі Порошенко буде протистояти Тимошенко. Не те, щоби там недооцінювали шанси Зеленського, але так як електоральне ядро коміка – люди у віці 18-35 років, то, як правило, це досить пасивні виборці. Тому, як говорить один з активних учасників президентської кампанії, реальний результат Зеленського може істотно відрізнятися від соціології. "Поки питання в тому, як його сприймуть люди після його висунення. Одна справа - коли він віртуальний персонаж. І зовсім інша - коли він кандидат", - уточнює співрозмовник.

До того ж у команді Порошенка не виключають, що в боротьбу за президентську посаду може включитися ще який-небудь прославлений артист, улюбленець публіки, або навіть кілька представників шоу-бізнесу, щоби відтягнути частину голосів у Зеленського. Зокрема, серед депутатів є думка, що "погасити" рейтинг коміка можна, наприклад, умовивши виставити свою кандидатуру співака Олега Винника.

Щоравда, одне з джерел у близькому оточенні Порошенка заперечує будь-які плани штабу щодо Винника. Проте, за інформацією видання, раніше до співака зверталися представники "Аграрної партії" з тим, щоб він очолив їхню політсилу замість Віталія Скоцика.

Варто відзначити, що в штабі Юлії Тимошенко розглядають як цілком прийнятний і навіть бажаний варіант виходу в другий тур чинного президента. Нинішня соціологія говорить про те, що Тимошенко впевнено виграє безпосереднє зіткнення з Порошенком. За інших варіантів – можливі сюрпризи.

Змінити розстановку сил може велика кількість виборців, які не визначилися зі своїм вибором. За різними даними, від 20 до 30% опитаних не вирішили, за кого віддадуть голос на президентських виборах. Причому цей показник стабільно в півтора-два рази перевищує рівень підтримки лідерів рейтингу. Опитування КМІС, Центра Разумкова та групи "Рейтинг" не стало винятком: за п'ять місяців до виборів 22,5% респондентів не знають, хто, на їхню думку, повинен очолити країну. Отже, це електоральна ніша, за яку можна й потрібно боротися.

Піти у народ

Кампанія Порошенка буде зводитися до того, щоб, з одного боку, максимально асоціювати президента з успіхами країни, і, з іншого, дистанціювати його від невдач і негативу, пояснює один зі штабістів президента.

За його словами, акцентами передвиборчої риторики, безумовно, будуть безвіз із Євросоюзом, сильна армія, автокефалія української православної церкви. Паралельно президент і його команда спробують донести до виборців меседж про безальтернативність Порошенка на тлі інших кандидатів.

Пом'якшити удар від невдоволення економічною ситуацією в країні в штабі Порошенка мають намір через розмежування повноважень президента й уряду в очах виборців. "Президент відповідає за стратегію держави, а не вирішує питання тарифів тощо. Тарифи й економіка - це прерогатива Кабміну. Завдання – дистанціювати президента від цього. Це один із елементів стратегії "Армія, мова, віра", - розповідає один із близьких соратників Порошенка.

Між тим, коли в середині листопада місто Сміла у Черкаській області на кілька днів залишився без опалення, президент втрутився в ситуацію, публічно наказавши відновити теплопостачання міста. Тільки навряд чи прерогатива президента займатися локальними проблемами. Тим більше що ці питання перебувають у компетенції уряду. "Якщо хтось у Смілі або навіть у Києві не може прийняти рішення, чи боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Даю вам кілька годин, щоб доповісти", - заявив тоді Порошенко.

Ще один елемент стратегії полягає в реалізації декількох тактичних програм. Одна з них - "ближче до людей" - передбачає безліч регіональних поїздок і зустрічей із виборцями, говорить джерело в команді президента.

"Це нові формати зустрічей, які організовує вже не Адміністрація, а штаб. Вони менш офіційні, більше зустрічаємося з людьми, проводимо несподівані зустрічі. Тобто, це не коли ми заходимо в школу, де президента всі чекають, простеливши доріжку, готують дітей, вчителі шикуються в шеренгу. А спонтанно в регіоні міняємо маршрут, дізнаємося про якусь проблему і виїжджаємо на місце", - пояснює співрозмовник.

В основі цієї програми – технологія максимальної кількості рукостискань: кількість голосів дорівнює кількості рукостискань із виборцями під час зустрічей. Цю технологію у свій час у Грузії використовував Міхеїл Саакашвілі, балотуючись на другий президентський термін у 2008 році.

"Коли ти особисто з людиною привітався, пригорнув, потиснув руку – це працює", - говорить джерело в президентському оточенні.

Друга програма, над якою працюють у штабі Порошенка - "рада регіонів". За інформацією видання, її головна ідея – ототожнити президента з рейтинговими мерами і успіхами децентралізації в низці великих міст України. Крім того, президент останні місяці активно проводить ротацію голів облдержадміністрацій, ставлячи в регіони перевірених людей.

"Зараз у нас у країні найбільшою довірою серед представників влади користуються мери – у них є гроші, вони займаються своїми містами. Але ж це заслуга децентралізації. Завдання - асоціювати з цим президента", - говорить джерело в штабі Порошенка.

Ця програма включає регіональні поїздки Порошенка, передбачає формат спільного виходу президента й мера до людей, розповідаючи про те, що зроблено для міста їхніми спільними зусиллями. Як уточнило джерело, ця програма буде реалізовуватися в 80 містах, де мери представляють або орієнтуються на партію влади, а також мають досить високий рейтинг підтримки.

Водночас команда президента розробила специфічний контрольний механізм. Джерела РБК-Україна серед представників місцевої влади розповідали, що мерам пропонується записати відеоролик із підтримкою Порошенко. "У такий спосіб мерів хочуть прив'язати до себе. Ролик з Порошенком, у випадку перемоги іншого кандидата, може закрити дорогу до переобрання і у політику. Так їх хочуть позбавити можливості вчасно "перевзутися", - говорить співрозмовник.

Непублічна сторона й силовики

У кампанії Порошенка є й непублічна сторона. Технологи президента підрахували, що їм не вистачає близько двох мільйонів голосів виборців.

"Передбачається, що до мільйона людей візьмуть на роботу. Це така специфічна технологія, коли людей наймають у якості агітаторів і оплачують їхню працю. Ну а як це називається насправді – усім зрозуміло", - каже нардеп, знайомий зі стратегією президентського виборчого штабу.

Втім, схожу технологію планує застосувати і штаб Тимошенко. "Технічне виконання може бути трохи іншим, але сенс більш-менш той самий", - зазначає співрозмовник.

Два джерела в штабі Порошенка цифру у два мільйони називають абсурдною, запевняючи, що за кілька місяців до виборів практично неможливо встановити навіть приблизну кількість голосів, яких не вистачає. Але один зі співрозмовників уточнив, що штаби дійсно будуть наймати на роботу агітаторів під час проведення кампанії. Однак, за його словами, мова не йде навіть про один мільйон осіб.

"В одному районному штабі ми можемо найняти 50, ну максимум - 100 агітаторів. Їх же не просто треба найняти й оформити, але і забезпечити якоюсь роботою, продукцією, технікою. Потрібно підрахувати кількість районів по країні, і тоді отримаємо реальну кількість агітаторів, яких ми задіємо на вибори. Однак ця цифра буде обчислюватися десятками тисяч, грубо кажучи - це може бути максимум 250 тисяч осіб", - додав один із близьких соратників президента.

У зв'язку з цим загострюється питання контролю над правоохоронними органами. Саме представники силових вертикалей можуть або допомогти в реалізації непублічної частини кампанії топових кандидатів, або закрити очі, або перешкодити.

У президентській команді покладають мало надій на лояльність із боку глави МВС Арсена Авакова. Відносини між ним і Порошенком досить напружені вже понад рік, і на їх поліпшення розраховувати не доводиться. Тоді як глава МВС, за непублічною інформацією з різних джерел, підтримує комунікацію з Тимошенко. "Прибрати Авакова – мрія Порошенка, але нездійсненна", - говорить співрозмовник РБК-Україна у правлячій коаліції.

Врівноважити главу МВС можна за допомогою іншої силової вертикалі – СБУ. Але й тут не все гладко. Відразу кілька джерел РБК-Україна в АП і Верховній раді минулого тижня розповіли про невдоволення президента щодо голови СБУ Василя Грицака.

"Їм давно незадоволені, з різних причин. Це й боротьба "сбушної" і прокурорської груп за контроль над хлібним антикорупційним департаментом "К" і київським управлінням СБУ, і непогані стосунки Грицака з американцями. Ну і на виборах треба бути впевненим у лояльності. Особливої довіри немає вже рік, а зараз почалася активізація", - говорить співрозмовник у парламенті, обізнаний про роботу українських спецслужб.

За словами джерела, був навіть список претендентів на заміну Грицаку. Серед них називали співробітників АП Олексія Горащенкова і Валерія Кондратюка, який відповідає за роботу з силовими відомствами на посаді заступника голови АП, а також першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко і екс-генпрокурора Віталія Ярему.

"У підсумку, Горащенкова збили давно на скандалі навколо ДБР та НАЗК. Семочка збили нещодавно на скандалі з журналістським розслідуванням. Є навіть думка, що не без допомоги Грицака. Призначення Кондратюка малоймовірне. Залишився Ярема, який уособлює групу прокурорських", - міркує співрозмовник РБК-Україна.

Проте всі опитані виданням джерела сходяться на думці, що за відставку Грицака не збереться голосів у залі Верховної ради. Зокрема, проти цього виступає низка представників "Народного фронту". Але це питання може активізуватися на початку наступного року.

В оточенні президента вважають інакше. Два найближчі соратники Порошенка наявність конфлікту між президентом і керівником СБУ повністю заперечують. "Який конфлікт? Потрібно знати Васю. З ним взагалі неможливо конфліктувати. Та й до того ж потрібно бути божевільним, щоби за чотири місяці до виборів міняти главу СБУ", - говорить один зі співрозмовників.

Ще перед початком політичного сезону один із впливових функціонерів коаліції в розмові з РБК-Україна так охарактеризував ситуацію, яка склалася серед правлячої еліти: "Всі почали дивитися у різні сторони, але всіх помирила концепція, що в другий тур повинні вийти Порошенко й Тимошенко. Тому й активних скандалів немає". Але, чим ближче до виборів, тим активніше ключові гравці будуть думати про свої політичні перспективи й аналізувати ризики.