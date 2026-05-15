Военные преступления РФ теперь будут фиксировать по единым стандартам, - Сырский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сырского в Telegram .

Что предусматривает приказ

Документ закрепляет единые стандарты сбора, обработки и хранения данных о нарушении международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск. Все сведения будут вноситься в систему "Интеграционная платформа Дельта".

Приказ охватывает информацию, которую обнаруживают во время боевых и специальных задач. Теперь этот процесс будет иметь четкий, нормативно закрепленный порядок.

Кто будет координировать работу

Координация направления возложена на Военную службу правопорядка Вооруженных Сил Украины. В ее структуре будет работать Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов.

Зачем это нужно

"Каждое российское военное преступление будет зафиксировано. Каждое доказательство - сохранено. Каждый преступник - установлен", - написал Сырский.

По его словам, собранные материалы станут цифровой доказательной базой для суда. Преступления России против украинских военных и гражданских происходят ежедневно: обстрелы жилых кварталов, пытки, казни.

"Подобные преступления не имеют срока давности. За каждое военное преступление для каждого российского преступника должна быть неотвратимая ответственность", - подчеркнул главнокомандующий.