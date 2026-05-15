Главная » Новости » Война в Украине

Военные преступления РФ теперь будут фиксировать по единым стандартам, - Сырский

19:44 15.05.2026 Пт
О чем говорится в документе?
aimg Елена Чупровская
Военные преступления РФ теперь будут фиксировать по единым стандартам, - Сырский Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ( president.gov.ua)
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ, который запускает системную фиксацию военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сырского в Telegram.

Что предусматривает приказ

Документ закрепляет единые стандарты сбора, обработки и хранения данных о нарушении международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск. Все сведения будут вноситься в систему "Интеграционная платформа Дельта".

Приказ охватывает информацию, которую обнаруживают во время боевых и специальных задач. Теперь этот процесс будет иметь четкий, нормативно закрепленный порядок.

Кто будет координировать работу

Координация направления возложена на Военную службу правопорядка Вооруженных Сил Украины. В ее структуре будет работать Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов.

Военные преступления РФ теперь будут фиксировать по единым стандартам, - СырскийФото: ВСУ запускают новую систему сбора доказательств после приказа Сырского (инфографика РБК-Украина)

Зачем это нужно

"Каждое российское военное преступление будет зафиксировано. Каждое доказательство - сохранено. Каждый преступник - установлен", - написал Сырский.

По его словам, собранные материалы станут цифровой доказательной базой для суда. Преступления России против украинских военных и гражданских происходят ежедневно: обстрелы жилых кварталов, пытки, казни.

"Подобные преступления не имеют срока давности. За каждое военное преступление для каждого российского преступника должна быть неотвратимая ответственность", - подчеркнул главнокомандующий.

Военные преступления РФ

Напомним, 13 мая на Гуляйпольском направлении бойцы 225 отдельного штурмового полка попали в засаду, двое погибших воинов были зверски обесславлены - командир оккупантов приказал отрезать им головы.

Как сообщало РБК-Украина, 5 мая россияне ударили ракетой по спасателям на Полтавщине, которые тушили пожар после первого обстрела - погибли пять человек, более 35 получили ранения.

А в декабре 2025 года возле Северска оккупанты расстреляли бойца ВСУ, который сдавался в плен с поднятыми руками.

