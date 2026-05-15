Воєнні злочини РФ тепер фіксуватимуть за єдиними стандартами, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сирського в Telegram.
Що передбачає наказ
Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі відомості вноситимуться до системи "Інтеграційна платформа Дельта".
Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Тепер цей процес матиме чіткий, нормативно закріплений порядок.
Хто координуватиме роботу
Координацію напрямку покладено на Військову службу правопорядку Збройних Сил України. У її структурі працюватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів.
Фото: ЗСУ запускають нову систему збору доказів після наказу Сирського (інфографіка РБК-Україна)
Навіщо це потрібно
"Кожен російський воєнний злочин буде зафіксований. Кожен доказ - збережений. Кожен злочинець - встановлений", - написав Сирський.
За його словами, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. Злочини Росії проти українських військових і цивільних відбуваються щодня: обстріли житлових кварталів, катування, страти.
"Подібні злочини не мають терміну давності. За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність", - підкреслив головнокомандувач.
Воєнні злочини РФ
Нагадаємо, 13 травня на Гуляйпільському напрямку бійці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, двоє загиблих воїнів були по-звірячому знеславлені - командир окупантів наказав відтяти їм голови.
Як повідомляло РБК-Україна, 5 травня росіяни вдарили ракетою по рятувальниках на Полтавщині, які гасили пожежу після першого обстрілу - загинуло п'ятеро людей, понад 35 дістали поранень.
А в грудні 2025 року біля Сіверська окупанти розстріляли бійця ЗСУ, який здавався в полон із піднятими руками.