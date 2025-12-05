Очередное военное преступление: возле Северска россияне расстреляли бойца ВСУ

На Северском направлении российские войска совершили грубое нарушение международного права, расстреляв украинского военнослужащего во время сдачи в плен. Событие квалифицировано как военное преступление, ведется расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру.