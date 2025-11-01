Военные преступления оккупантов в Буче: пятерым десантникам РФ объявили о подозрении

По данным следствия, эти оккупанты во время временной оккупации города казнили 17 гражданских жителей, пытали людей и пытались скрыть следы преступления, сжигая тела убитых.

ГУР во взаимодействии с Нацполицией обнародовало персональные данные подозреваемых - военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии российской армии:

лейтенант Ким Юрий Владимирович, 03.07.1997, командир взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы;

рядовой Мешалкин Евгений Евгеньевич, 11.09.2001, стрелок-оператор 2-й БТГР;

старший сержант Павлов Анатолий Валерьевич, 31.07.1990, командир орудия 2-й самоходно-артиллерийской батареи 2-й БТГР;

старший сержант Гасангулиев Шамиль Фархадович, командир отделения - командир боевой машины 4-й ДШР 2-й БТГР;

старший солдат Кретинин Павел Васильевич, 29.12.1985, заместитель командира взвода - командир отделения 2-й БТГР.

Установлено, что эти военные участвовали в расстрелах, пытках, угрозах гражданскому населению, а также в попытках сжечь тела казненных жителей Бучи, чтобы уничтожить доказательства своих преступлений.

"Каждый, кто участвовал в преступлениях против мирных украинцев, получит наказание. Никто не скроется - имена палачей уже известны", - заявили в ГУР МО Украины.

Расследование продолжается. Украина продолжает документировать все факты военных преступлений РФ, чтобы виновные предстали перед международным судом.