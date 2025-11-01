Военные преступления оккупантов в Буче: пятерым десантникам РФ объявили о подозрении

При содействии ГУР следователи Национальной полиции установили имена и объявили подозрение пятерым военнослужащим армии РФ, причастным к массовым убийствам мирных жителей Бучи в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
По данным следствия, эти оккупанты во время временной оккупации города казнили 17 гражданских жителей, пытали людей и пытались скрыть следы преступления, сжигая тела убитых.
ГУР во взаимодействии с Нацполицией обнародовало персональные данные подозреваемых - военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии российской армии:
Установлено, что эти военные участвовали в расстрелах, пытках, угрозах гражданскому населению, а также в попытках сжечь тела казненных жителей Бучи, чтобы уничтожить доказательства своих преступлений.
"Каждый, кто участвовал в преступлениях против мирных украинцев, получит наказание. Никто не скроется - имена палачей уже известны", - заявили в ГУР МО Украины.
Расследование продолжается. Украина продолжает документировать все факты военных преступлений РФ, чтобы виновные предстали перед международным судом.
В феврале 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения, российские войска оккупировали город Буча на Киевщине. В течение чуть более месяца оккупации захватчики убили более 500 мирных жителей. Масштабы преступлений стали известны только после освобождения Киевской области от российских войск.
До сих пор не установлено точное количество жертв и обстоятельства многих убийств - десятки людей остаются пропавшими без вести. В то же время многие российские военные, причастные к зверствам в Буче, уже понесли высшую меру наказания - они ликвидированы на фронте украинскими Силами обороны.
В конце сентября британские журналисты идентифицировали 13 российских офицеров и генералов, причастных к масштабным военным преступлениям в Буче Киевской области. По данным СМИ, в начале войны в марте 2022 года россияне убили там сотни гражданских.
