Почти каждую неделю - новые дела. Судья раскрыл детали расследований преступлений РФ в Буче

Украинские суды до сих пор расследуют дела об убийствах и пытках людей россиянами в Буче. Таких случаев настолько много, что почти каждую неделю появляются новые дела.

"На самом деле дел здесь было настолько много, что в суд почти каждую неделю и сейчас поступают одно-два новых. И это уже такая отдельная категория, которую рассматривают судом коллегиально, потому что они в целом связаны с расстрелами гражданских российских военных, когда они ехали в колоннах, на машинах или когда шли пешком. И их, несмотря на белые флаги и надписи "дети", расстреливали", - рассказал он.

Кроме того, по словам судьи, с делами о зверствах россиян в Буче очень много сложностей, потому что многие потерпевшие или их родственники выехали за границу и трудно их найти, трудно их снова допросить в рамках судебного разбирательства.

"Это проблема, когда они не выходят на связь. Тогда получается, что нет других доказательств, кроме части видеокадров с камер, если они еще работали, или что кто-то снимал. В те дни, конечно, никакие экспертизы не проводились, люди, которых расстреливали, оставались в своих машинах. Это можно было расследовать только потом, когда узнавали, они были убиты из автомата или из крупнокалиберного оружия или авиации. Были случаи, когда нанесен был авиаудар прямо по колонне, и очень много людей погибли. В том числе и иностранцы", - отметил Одарюк.

В частности, по его словам, есть дела, где потерпевшим является гражданин Германии.

"Пытаемся его также вызвать, выяснить его позицию, чтобы двигаться дальше. Надо знать, есть ли у него требования к обвиняемым, будет ли он с защитником. А по нашим законам, защитником не может быть человек из другой страны кроме как из Украины. Поэтому он должен привлечь украинского адвоката, который будет заниматься его делом. Это такие технические вопросы, связанные с международными поручениями, что тоже не быстро делается", - приводит пример судья.

Также по словам Одарюка, свидетели тех ужасных событий в Буче сейчас крайне редко хотят делиться воспоминаниями и что-то рассказывать.

"По делам, которые находятся в моем производстве, я не могу разглашать информацию до их завершения. Но у меня было дело, которое уже с приговором, поэтому можно о нем говорить открыто. Там мужчину в возрасте около 40 лет подвергали пыткам. Россияне пытали его, били, не давали воды и еды", - рассказал он.

По его словам, именно его очень долго пытались пригласить и выслушать, потому что он фактически был там ключевым свидетелем, то есть он нам был крайне нужен.

"Было несколько эпизодов, когда во время оккупации его россияне забирали, пытали, возвращали обратно. И так три раза. Он об этом рассказывал безэмоционально, даже как-то спокойно. Но это дало ключевую информацию. Об одном из этих раз он рассказывал, как они сидели в бронемашине, с завязанными руками, на глазах были повязки. Оказалось, что рядом с ним был еще один человек, но его потом расстреляли. То есть он сам остался жив, но возле него была такая смерть, и такое бесчеловечное обращение", - поделился подробностями трагедии судья.