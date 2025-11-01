Воєнні злочини окупантів у Бучі: п’ятьом десантникам РФ оголосили про підозру

Звірства росіян у Бучі

У лютому 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, російські війська окупували місто Бучу на Київщині. Протягом трохи більше місяця окупації загарбники вбили понад 500 мирних жителів. Масштаби злочинів стали відомі лише після звільнення Київської області від російських військ.

Досі не встановлено точну кількість жертв і обставини багатьох убивств - десятки людей залишаються зниклими безвісти. Водночас чимало російських військових, причетних до звірств у Бучі, вже понесли найвищу кару - їх ліквідовано на фронті українськими Силами оборони.

Наприкінці вересня британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, які причетні до масштабних воєнних злочинів у Бучі Київської області. За даними ЗМІ, на початку війни в березні 2022 року росіяни вбили там сотні цивільних.

