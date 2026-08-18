Тысяча ИИ-моделей может "поверить" в одну ошибку: ученые обнаружили неожиданное свойство

Ученые провели эксперимент с тысячей ИИ-агентов и обнаружили способность спонтанно принимать одинаковый выбор без централизованного управления.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances .

Как проходил эксперимент с нейросетями?

Для изучения коллективного поведения исследователи создали виртуальные группы, используя 10 моделей из семейств Claude, GPT и Llama.

Условия тестирования:

Каждому ИИ-агенту предлагали выбрать один из 2 совершенно бессодержательных вариантов;

Моделям показывали решения других участников и давали возможность сделать выбор повторно;

У устройств не было памяти о предыдущих раундах и указаниях выбирать большинство.

Несмотря на отсутствие прямой команды копировать других, большинство моделей постепенно переходило на сторону самого популярного варианта. Впоследствии вся группа пришла к полному консенсусу.

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Физическая модель и границы групп

Исследователи выяснили, что поведение ИИ подчиняется тем же математическим законам, что и ферромагнетики в физике, где атомы выравнивают свои спины в одном направлении.

Эту силу влечения к большинству ученые назвали "силой большинства".

Размер группы, способной сохранить консенсус, зависел от мощности речевой модели:

Llama 3 70B держала координацию в группе около 30 агентов;

GPT-4o сохраняла консенсус на уровне 80 агентов;

GPT-4 Turbo достигала предела у 1000 агентов;

Claude 3.5 Sonnet успешно координировала группу из 1000 агентов без достижения своего верхнего предела.

Некоторые модели смогли формировать стабильные связи в группах, численность которых превышает "число Данбара" - установленный предел человеческих социальных групп у 150-300 человек.

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В чем польза и опасность?

Ученые объяснили: спонтанный консенсус может помочь объединять тысячи ИИ-агентов для решения сложных научных, инженерных или программных задач без контроля человека.

В то же время существует риск коллективного конформизма. Например, при совместном написании кода агенты могут массово выбирать неэффективную функцию только потому, что она стала популярной в системе.

Ученые отметили, что группа устройств может сформировать устойчивое ошибочное состояние, которое будет крайне тяжело изменить даже после корректировки входных условий.