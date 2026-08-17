Ваши чаты с ChatGPT могут читать хакеры: как это проверить

Хакеры все чаще атакуют аккаунты пользователей популярных чат-ботов. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как проверить наличие посторонних устройств в ChatGPT, Claude и Perplexity и защитить свои данные.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Проверка и защита аккаунта в ChatGPT

Чтобы проверить, нет ли постороннего доступа к вашему профилю в чате OpanAI, необходимо выполнить следующие шаги:

Просмотр активных сессий: в браузере на компьютере нажмите имя пользователя в левом нижнем углу, перейдите в "Settings" (Настройки), затем в "Security and Login" (Безопасность и вход) и выберите "Active Sessions" (Активные сессии).

Завершение сеансов: если в списке есть незнакомое устройство, можно выйти из него отдельно или нажать "Выйти из всех устройств".

Изменение пароля: для изменения пароля нужно сначала выйти из аккаунта. На главной странице входа нажмите "Забыли пароль", введите свой адрес электронной почты и нажмите "Continue".

После этого на почту придет шестизначный код для подтверждения и создания нового пароля.

Управление сессиями в Claude и Perplexity

Платформы Claude и Perplexity предлагают схожие инструменты для выявления подозрительной активности:

Для Claude: откройте настройки через имя пользователя в левом нижнем углу (Settings -> Account) и просмотрите раздел "Active sessions".

Для выхода из отдельного устройства наведите курсор на сессию, щелкните три точки справа и выберите "Log out" или "Terminate".

Также доступна опция "Log out of all devices" (Выйти из всех устройств). Поскольку Claude работает без паролей, повторный вход осуществляется по ссылке, которая придет на почту.

Для сервиса Perplexity - эта поисковая ИИ-система не отображает список конкретных устройств.

Если есть подозрение взлома, перейдите в "All settings" (Все настройки) через меню пользователя, нажмите "Sign out of all sessions" (Выйти из всех сессий) и подтвердите действие ("Confirm").

Вход назад выполняется с помощью одноразового шестизначного кода или прямой ссылки по электронной почте.